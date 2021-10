Profissionais de Educação da rede estadual terão reajuste de 9,19% a partir de 2022

Medida faz parte do pacote de reajustes anunciado pelo governador Wilson Lima

Os profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto terão reajuste de 9,19%, em 2022, referente às datas-bases de 2020 e 2021. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (26/10), pelo governador Wilson Lima. O aumento faz parte do pacote de reajustes anunciado em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado na quinta-feira (28/10).

Para este ano, ainda há o anúncio do valor do Fundeb, que será rateado entre os profissionais.

“[Pagaremos] para todos os profissionais da Educação o maior abono do Fundeb de todos os tempos. Quanto foi o valor pago pelo último maior abono? Pois é, vai ser maior que esse, mas eu vou anunciar no momento certo. É porque a gente precisa esperar fechar o mês de novembro para termos a previsão correta da nossa receita”, explicou Lima.

As novas receitas começarão a ser pagas em janeiro de 2022. De acordo com o governador, o pacote de reajustes terá um impacto de aproximadamente R$ 500 milhões de reais na folha do Estado.

Além da Secretaria de Educação, outras áreas educacionais, como o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) também terão os vencimentos reajustados.

“Vamos conceder também reajuste para uma categoria que está desde 2015 sem nenhum reajuste. Nós vamos pagar as datas-bases de 2015 a 2020 de 31,63% para o Cetam, que vai receber 31,63% de reajuste. Para a UEA, nós estamos garantindo as promoções verticais e horizontais dos docentes e técnicos administrativos com a implementação da lei de número 4.736 de 2018. Essa é uma conquista histórica para o povo da UEA”, enfatizou o governador.

Dia do Servidor – Em virtude do Dia do Servidor Público, os órgãos estaduais terão ponto facultativo nos dias 28 e 29 de outubro. Nesta terça-feira, as secretarias do Estado se reuniram no Centro de Convenções Vasco Vasques para celebrar o dia e acompanhar o anúncio dos reajustes.

