PROFESSORES E SERVIDORES EM EDUCAÇÃO, FARAO MANIFESTACAO PUBLICA NESTA SEXTA FEIRA EM LÁBREA

Após serem preteridos pelo presidente da Câmara Municipal de Labrea, professores e servidores em educação do município, farão manifestação pública nas ruas da cidade, nesta manhã de sexta-feira (07). A concentração dos manifestantes está programada para as 08h00 da manhã na Praça Central onde fica a Igreja da Padroeira do município.

Os organizadores informam que a manifestação passará pela secretaria de educação e pela Prefeitura local, até a Câmara dos vereadores.

Os professores querem usar a tribuna livre do parlamento, onde irão cobrar na casa de leis, acesso as informações, sobre os valores repassados pelo FUNDEB é onde foram gastos os milhões de reais creditados até então nos cofres da Prefeitura Municipal. Os servidores querem tambem que seja criada uma CPI para apurar desvios de R$ 12 milhões de reais do LABREAPREV realizado no ano de 2012 quando o então prefeito Gean Barros era o gestor do município.

A temperatura quente vai esquentar ainda mais no município Com a pressão dos professores é do sindicato dos servidores municipais.