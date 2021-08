O treinamento especial ocorreu no Auditório da Prefeitura, com a presença do prefeito Dedei Lobo, da secretária de educação Arnaldina Chagas

A Capacitação e treinamento dos professores, pedagogos e agentes de portarias, foi visando o retorno as aulas de forma híbrida seguindo os protocolos exigidos pela Vigilância em Saúde. As aula reiniciarão já em Setembro.

