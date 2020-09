Professores da rede estadual recebem formação sobre ferramentas digitais para ensino híbrido

Oficina ‘Sinapse do Conhecimento’ inicia, nesta sexta (25/09), em 35 escolas da capital

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio dos centros de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) e de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), inicia, nesta sexta-feira (25/09), o primeiro dia da sua oficina “Sinapse do Conhecimento”. O evento é voltado aos professores da rede pública estadual de ensino e tem como objetivo reforçar as ações e ferramentas digitais do projeto “Aula em Casa”.

A atividade acontecerá todas as sextas-feiras – dia reservado aos trabalhos pedagógicos, nas escolas –, até 16 de outubro, nos três turnos de jornada (matutino, vespertino e noturno). Hoje, cerca de 35 unidades de Manaus recebem a oficina.

“Durante o regime especial de aulas não presenciais, o Cemeam apresentou uma série de plataformas de acesso aos conteúdos do ‘Aula em Casa’, que serviram de apoio não só para os professores como também para os estudantes. Agora, com a oficina ‘Sinapse do Conhecimento’, nosso objetivo é reforçar que, nesse momento de ensino híbrido, as ações presenciais devem ser complementadas com as atividades remotas”, afirmou a diretora do Cemeam, Wilmara Monteiro.

De acordo com ela, ainda, a Secretaria de Educação aproveitará a oportunidade para divulgar, ainda mais, as ferramentas digitais da pasta, tais como o aplicativo Aula em Casa, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava), os canais do YouTube e as plataformas Educação e Saber+.

“É uma ação de mobilização. Vamos mostrar ao corpo docente da secretaria o quanto esses conteúdos e plataformas podem facilitar não somente a prática deles como, ainda, melhorar a aprendizagem dos estudantes”, finalizou Wilmara.

