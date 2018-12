PROFESSORES COBRAM NAS RUAS, AJUSTE SALARIAL E O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA CATEGORIA EM LÁBREA

Na manhã desta sexta-feira (07), Professores e trabalhadores em educação do município de Lábrea que fica no sul do Amazonas realizaram passeata nas ruas da cidade em direção a câmara de vereadores, para cobrar no legislativo municipal, celeridade na execução de um projeto lei sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores em educação que reclamam estar recebendo muito menos que a média do piso nacional, a que todos tem direitos.

O Presidente da Associação dos Professores, Edivaldo Nunes que liderou o movimento, disse que os educadores precisam ser respeitado em seus direitos trabalhistas e cobrou diante dos vereadores presentes, o reajuste salarial da categoria que está defasado, ocasionando prejuízos a toda a categoria.

O vereador presidente da câmara de vereadores Regifran Amorim, anunciou em plenário diante dos professores presentes que, o prefeito Gean Barros, através da secretaria de educação municipal, enviou projeto lei a ser apreciado pelos vereadores em comissão, o *PLANO DE CARGOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EM EDUCAÇÃO* que foi elaborado, com várias normativas especiais para atender os interesses da categoria. O “projeto lei” embora não tenha sido apresentado e nem discutido, chegou em boa hora e deve finalmente acalmar os ânimos de todos.

Nossa reportagem procurou o prefeito Gean Barros para falar sobre o assunto, e o mesmo disse que, o movimento dos professores em reivindicar o reajuste salarial equivalente ao piso nacional, esta sendo planejado por sua gestão, de forma legal, tudo corretamente obedecendo estudos e as diretrizes orçamentárias preconizadas no Projeto Lei de Cargos e Salários, enviado e protocolado pela secretaria municipal de educação. Gean Barros citou ainda, que o movimento dos professores embora seja legítimo, está sendo usado com interesse políticos por seus adversários, que tentam antecipar uma campanha municipal que deve ocorrer só daqui um ano e meio. Ao assumir seu mandato, disse ter recebido um município endividado, com salários atrasados e praticamente travado em todos os sentidos, embora demore tempo, tem feito muita coisa e isso tem mudado bastante o aspecto de sua cidade. GEAN BARROS citou também que tem obras importantes em andamento, disse também que, o asfalto chegou as ruas melhorando a malha viária e isso incomodou aqueles que estiveram no poder e não conseguiram fazer praticamente nada, finalizou dizendo ter vencido as eleições com votação expressiva, agradecendo o reconhecimento do povo que confiam em seu trabalho.

Os servidores em educação do município, após reunião da câmara, disseram estar esperançosos com a ajuda dos vereadores que se dispuseram dar celeridade em suas reivindicações, e vão aguardar a tramitação do legislativo no sentido de aprovar o mais breve possível o tão sonhado Plano de Cargos e Salários da categoria.