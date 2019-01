Professora da UEA é vítima de Fake News

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) emitiu nota oficial rebatendo postagens de redes sociais envolvendo o nome da professora doutora Maria Paula Gomes Mourão, que teve seu currículo lattes (modelo de currículo acadêmico padrão no Brasil) completamente copiado e distribuído como se fosse da senhora Paula Mourão, que é esposa do vice-presidente da República, General Antônio Hamilton Gomes Mourão. A postagem foi realizada na manhã desta quinta-feira (3) e por volta das 17h já tinha quase 7 mil compartilhamentos.

“A UEA reconhece que a sociedade contemporânea lida com uma sobrecarga de informações, mas que se faz necessário verificar a origem das informações e, sobretudo, garantir que o que é compartilhado tenha veracidade. Identificada uma situação de Fake News corrigir os erros gerados a partir da publicação do falso conteúdo é fundamental, apagando postagens que não sejam verdadeiras, verificando as informações e também compartilhando as correções”, assinala a nota.

“Faz-se extremamente relevante destacar que o currículo divulgado é verdadeiro, mas é de direito da médica, professora e pesquisadora amazonense Maria Paula Gomes Mourão. Contudo, o caso fez com que a professora da UEA perdesse o controle do número de ligações e mensagens recebidas em seu celular, gerando inúmeros transtornos e inconvenientes. Tudo isso foi repassado pela Assessoria de Comunicação da UEA para a Assessoria de Imprensa do nosso vice-presidente da República, General Mourão, que é um grande amigo da Amazônia e da Universidade do Estado do Amazonas”, encerra a instituição.

A postagem foi feita dando a conotação de que a esposa do general Mourão tinha um vasto currículo acadêmico e que engrandecia o novo governo.