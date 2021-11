PROFESSOR MELO DISSE QUE SE CONSIDERA UMA VÍTIMA DE UMA INJUSTIÇA SEM TAMANHO!

Falando sobre seu processo de cassação descreve que passou 133 dias preso e 1045 dias com tornozeleira eletrônica. Foi do céu ao inferno por um processo de acusação de menos de 10 mil reais.

PIOR MOMENTO

MELO visivelmente emocionado, disse que ao sair da prisão escreveu 110 laudas do processo de acusação, e preparou seu suicídio, ao saber de tudo o que foi acusado, saber dos políticos que testemunharam contra e a favor dele. Que a opção de ter ficado em silêncio, é oriundo da educação e do ensinamento de seu saudoso pai. Melo disse que após sair da prisão meses depois, foi encorajado a sair de casa e ir ao shopping retornar sua vida social. Ainda emocionado disse que, se surpreendeu com a receptividade popular oferecida e por isso, ganhou coragem de retornar a vida normal.

CANDIDATURA A DEPUTADO

Ao longo de sua entrevista, o ex-governador disse que sua bandeira de luta, é movida por um sonho não realizado durante curto mandato de governador.

Melo revelou que o zoneamento ecológico, para a produção de alimentos, continuará sendo sua causa em busca de uma nova bandeira econômica para o Amazonas, e criar uma outra zona franca, desta vez na produção de alimentos que ja é a moeda mundial da economia moderna.

Melo encerrou suas palavras confirmando sua candidatura politica, afirmando não guardar mágoa em seu coração, e que conheceu a Deus, que o manteve vivo e forte para superar tudo o que já passou durante seu pior momento de sua vida.