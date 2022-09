Professor é preso por exploração sexual de crianças e adolescentes

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (06), um professor universitário de 30 anos pelo armazenamento de material pornográfico de crianças e adolescentes. Ele também está sendo investigado por abuso sexual.

De acordo com informações da delegacia da Praça da Bandeira (18ª DP), equipes foram até a residência do professor para cumprir um mandado de busca e apreensão e no local foram apreendidos um celular e um notebook contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo a polícia, as imagens são “estarrecedoras” —o que resultou na prisão em flagrante do homem. Ainda segundo a unidade, o preso já estava sendo monitorado pelas redes sociais.

Em trocas de mensagens com interlocutores não identificados, o professor dizia ter preferência por pornografia envolvendo criança com idades entre 0 e 10 anos. Ele ainda afirmou ainda ter abusado de uma criança próxima e de um recém-nascido.

O delegado Adriano França explicou ao UOL que as investigações sobre o caso seguem em andamento. “Quanto aos supostos estupros prossegue o Inquérito Policial para identificar as vítimas”, afirmou o delegado enfatizando se tratar de um caso sensível.

O homem teve a fiança negada e será encaminhado para Audiência de Custódia.

A ação da Polícia Civil foi possível após a delegacia receber informações do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal.