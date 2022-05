Professor do CESTB/UEA lança livro sobre modelação matemática e sistemas do corpo humano

Evento será no dia 20 de maio, às 10h, no CESTB

O professor doutor do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas (CESTB/UEA), Antonio Iván Ruiz Chaveco, lança neste mês o livro “Modelação Matemática do Funcionamento de Sistemas do Organismo Humano”. O lançamento será no dia 20, às 10h, na sede da unidade. O livro tem relevância para as áreas de Matemática e especialidades afins, tanto para estudantes destes cursos quanto para estudantes e profissionais de Ciências Biológicas e Medicina.

Os modelos matemáticos são dados como um conjunto importante de propriedades e características de sistemas do corpo humano, assim como doenças que lhe podem afetar, caracterizando os sintomas e medidas profiláticas. O livro salienta o tratamento qualitativo e analítico para dar conclusões dos processos, e não somente os modelos apresentados de diferentes funções de órgãos e sistemas do corpo humano.

Na obra, os temas estudados são temáticas cruciais como a pele, o órgão maior do corpo humano e sua interação com o meio exterior. Também são tratados os sistemas respiratório e circulatório, com a presença de uma intensa dinâmica vital, além de processos de produção energética, metabolismo e eliminação de resíduos. No exemplar, encontram-se os impactos da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, e o livro discute tópicos essenciais de imunologia, vírus e modelagem de processos epidemiológicos.

No título, cada capítulo é uma monografia na qual são abordados os problemas essenciais para a vida humana. A modelagem matemática de processos médicos e biológicos passa pela complexidade de compreender o mundo heterogêneo, dinâmico e complexo juntamente com o desenvolvimento de várias ferramentas matemáticas, cada uma das quais deve se adaptar ao objeto em estudo.

