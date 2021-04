Produção record aquece setor imobiliário em humaitá

Com uma produção cada ano maior, o setor primário de Humaitá aqueceu de vez o mercado imobiliário dos campos naturais da região sul do Amazonas. Não se encontram mais terras disponíveis sem especulação e preços muito altos neste ano de 2021. O sucesso agrícola, causou a corrida de produtores de grãos de todas as partes do Brasil.

Embola ainda tenhamos muitos anônimos já investindo neste setor, o movimento diário de pessoas circulando por aqui é notório em hotéis e apartamentos alugados em nossa cidade. Grandes grupos trabalham em segredos, para evitar concorrência antecipada na preparação das terras já adquiridas nos últimos meses.

O porto graneleiro Masutti operou com capacidade máxima no escoamento de grãos, vindos do Mato Grosso e também daqui da região. A venda de casas é lotes na zona urbana, está bastante alto, o surgimento de novas empresas se instalando na cidade cresceu também, deduzidos do setor econômico aquecido de nossa cadeia produtiva. Estamos acompanhando de perto esse crescimento de perto.