Prodam e Detran-AM definem estratégias para modernizar ainda mais os sistemas de trânsito do estado

Avançar na modernização dos serviços oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e aumentar a oferta de serviços digitais aos cidadãos. Essas foram as principais pautas da reunião realizada entre o diretor-presidente da Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) Lincoln Nunes, e o presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá, na sede da empresa de tecnologia.

Durante a reunião, na terça-feira (17/01), o diretor-presidente da Prodam Lincoln Nunes falou sobre os novos projetos que estão previstos para a área de sistemas de trânsito, em 2023.

“A evolução dos sistemas do Detran é uma prioridade para Prodam. Hoje, Parte das soluções de trânsito ainda rodam em tecnologias de linguagem de programação mais complexa. Vamos migrar essas soluções para linguagens mais modernas, a exemplo do que já acontece com outros sistemas desenvolvidos pela Prodam, como os do Cetam. Essa ação vai otimizar as nossas atividades de desenvolvimento, impulsionando serviços do Detran Digital”, afirmou.

Para o diretor do Detran-AM, Rodrigo Sá, a parceria com a Prodam é importante para expansão prevista pelo órgão para os próximos quatro anos. “Nós assumimos o compromisso com o governador Wilson Lima de manter o Detran-AM entre os cinco Detrans mais modernos do país e, inclusive, avançar nesse ranking. Por isso, vamos expandir a presença do Detran na capital e no interior, e aumentar a oferta de serviços digitais. Para todas essas ações, a tecnologia é essencial, afirmou”.