Prodam destaca cuidados virtuais para Black Friday 2022

Com a proximidade das tradicionais vendas promocionais da Black Friday, a empresa de Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), do Governo do Amazonas, alerta a população dos principais cuidados para combater golpes virtuais no e-comércio neste mês de novembro.

Para persuadir o comprador, criminosos oferecem promessas de descontos imediatos, aguçando o senso de urgência da vítima. Por este motivo, a gerente de Segurança da Informação e Qualidade da Prodam, Lilian Gibson, reforça a importância de verificar a autenticidade dos endereços eletrônicos.

“Muitos golpes acontecem no formato de redes sociais ou de sites falsos que são criados para levar pessoas a comprarem produtos que não existem. Nós devemos ficar muito antenados a qualquer promoção mirabolante, que está fora do que normalmente seria uma promoção razoável”, explicou.

Lilian chama atenção, ainda, para a disponibilidade de meios de pagamento no e-comércio, ressaltando as características de um site confiável. No caso de transferências realizadas via pix, é possível, ainda, entrar em contato com o banco e solicitar a suspensão do pagamento.

“Nós devemos sempre fazer pesquisas, procurar o link original da loja e prestar atenção se existem todas as características de segurança para pagamento. Os sites falsos geralmente possuem alguma letra trocada na URL, com opções de pagamento limitado, só no boleto ou só no pix”, frisou.

Denúncias

A Prodam orienta que vítimas de golpes cibernéticos registrem, de imediato, um Boletim de Ocorrência (BO), anexando comprovantes e prints das telas durante negociações e transações bancárias.

Em Manaus, o BO pode ser registrado na Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos, localizada nas dependências da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste; ou na Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, situada na rua Felismino Soares, 155, Colônia Oliveira Machado, zona sul.

Além disso, também é possível realizar o registro de forma on-line, por meio do endereço eletrônico www.delegaciainterativa.am.gov.br

Qualidade e segurança

A Prodam realiza, ainda, até sexta-feira (11/11), a 13ª Semana de Qualidade e Segurança contra ameaças cibernéticas”. O evento acontece no auditório Rubi, da sede da OABA/AM, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, Adrianópolis.

Ao todo serão ofertadas 13 palestras, sendo três presenciais e 10 on-line, por meio da plataforma Microsoft Team. O link de acesso às transmissões das atividades virtuais será disponibilizado no site do órgão até quarta-feira (09/11).

O evento é promovido em conjunto com a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia da Informação (Aatec), a Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM), com apoio de patrocinadores do mercado de TI.

FOTOS: Tácio Melo/Secom