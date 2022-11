Procon Amazonas participa de mutirão para renegociação de dívidas com bancos e financeiras

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) está fazendo parte do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, que acontece até o dia 30 de novembro. A campanha é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

As dívidas serão negociadas diretamente com as instituições, conforme explica o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe. “A intenção é que aqueles consumidores que têm dívidas com bancos ou financeiras, desde que esta dívida não tenha um bem atrelado como garantia, possam renegociar o débito com descontos e com formas de pagamentos especiais”, diz.

Para o mutirão, cada instituição financeira define as regras e condições a serem ofertadas. A negociação também pode ser feita pelo portal consumidor.gov.br, de forma gratuita.

Já para pessoas classificadas como superendividadas, a orientação é procurar o Procon. No Amazonas, o Núcleo de Atendimento dos Superendividados (NAS) foi inaugurado em outubro do ano passado.

“Os consumidores superendividados poderão renegociar o valor total do débito, tornando-se mais vantajosos. Lembrando que o NAS é uma política pública de renegociação e tratamento do superendividado permanente”, reforça Fraxe.

Para ser atendido no NAS é preciso apresentar cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e da dívida. O atendimento é feito na sede do Procon-AM, localizada na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O consumidor também pode entrar em contato pelo telefone (92) 3215-4009 ou por e-mail, [email protected]

FOTO: João Pedro Sales/Procon-AM