Procon-AM divulga tabela de preço de material escolar

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) divulga, nesta quarta-feira (25/01), a tabela dos itens de material escolar com preços praticados no mercado da capital. Durante o mês de janeiro, o Procon acompanhou os preços em seis estabelecimentos. No total, foram analisados 40 produtos baseados nos materiais permitidos. Entre os produtos mais procurados estão: caderno de desenho com 96 folhas; lápis de cor com 12 cores; hidrocor com 12 cores e caneta esferográfica (preta, azul ou vermelha).

Com a pesquisa de preço, realizada pela equipe de fiscalização, o Procon-AM informa que estes itens sofreram aumento de até 15% em relação ao ano passado. Já em comparação aos preços, os cadernos de 12 matérias, por exemplo, têm custo de R$15,99 e podem chegar até R$166,22 com variação de mais de 939,52% de diferença a depender do produto.

Para quem deseja economizar e evitar gastos excessivos, o Procon-AM orienta o reaproveitamento dos materiais do ano anterior, como explicou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

“Para economizar e evitar gastos excessivos que possam afetar sua renda mensal, indicamos que os pais verifiquem o que pode ser reaproveitado do ano letivo de 2022. Busquem grupos de whatsapp de pais que vendem e trocam materiais usados de anos anteriores, e tente pedir desconto nas lojas físicas”, frisou.

Acesse as tabelas:

TABELA_MATERIAL-ESCOLAR-PROCON-AM2023

Tabela-material-escolar-2023_PG2