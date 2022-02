Procon-AM apreende produtos com informações ilegíveis sobre validade em quiosque no aeroporto de Manaus

Equipe recolheu unidades de molho de pimenta caseiro e chocolates após denúncia de consumidora

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu, nesta segunda-feira (14/02), um total de 241 unidades de produtos regionais em um quiosque localizado no Aeroporto Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus. Parte dos itens estava com informações ilegíveis sobre as respectivas datas de validade; em outros produtos, constava data de fabricação de março de 2022.

A ação ocorreu após denúncia enviada por uma consumidora ao órgão. No local, a equipe de fiscalização recolheu 207 unidades de chocolate e 34 garrafas de molho de pimenta (350 ml). Os itens serão descartados. O estabelecimento assinou auto de constatação.

“Mais uma vez, verificamos a venda de produtos sem informações precisas. A data de validade deve estar legível, e, nesse caso, ainda encontramos produtos com erro na data de fabricação – não há como um item vendido em fevereiro de 2022 ter produção realizada só no mês que vem. Os estabelecimentos precisam ficar atentos a isso, principalmente porque esse tipo de erro coloca em risco a saúde do consumidor”, alerta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

FOTOS: João Pedro Sales/Procon-AM