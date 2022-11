Pró-Vida: PC-AM faz palestra em escola municipal sobre prevenção e combate às drogas

O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizou, na tarde de sexta-feira (18/11), por meio do Programa de Prevenção, Revisão, Orientação, Vida, Independência, Dignidade e Amor (Pró-Vida), uma palestra sobre a prevenção, combate e consumo de entorpecentes. A ação ocorreu na Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o palestrante Junior Estivalet, coordenador do Pró-Vida, o projeto trabalha com quatro eixos temáticos: as drogas lícitas e ilícitas, atividades ligadas ao abuso e exploração sexual, os crimes virtuais, e a questão do etiquetamento social.

“Essas palestras têm o cunho preventivo, e são destinadas justamente ao ambiente sócio educacional. O Pró-Vida leva a discussão aos alunos, professores, e aos demais pais e responsáveis, visando justamente a prevenção dessas práticas criminosas, beneficiando assim toda a comunidade escolar”, explicou.

A gestora da instituição de ensino, Lucicléia Duarte, destacou a importância de ações como essa, resultado da parceria da Polícia Civil com a Secretaria Municipal de Ensino de Manaus (Semed), trazendo assim benefícios para a sociedade de modo geral.

“Temos alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, que foram orientados a evitar e se proteger dessa violência que nós vivemos nos dias atuais, em questões como uso de drogas ou violência doméstica. E isso sem dúvida é um ganho para a instituição e seus alunos”, disse a gestora.

Palestra

Durante a palestra, Júnior Estivalet falou sobre as ações da PC-AM no combate ao tráfico de drogas, sobre como é estruturado o crime organizado no estado, e a trajetória dos entorpecentes. Ele também esclareceu as diferenças entre drogas lícitas e ilícitas e destacou os entorpecentes mais comuns, como maconha tipo skunk, cocaína negra, drogas sintéticas, mencionando até mesmo alimentos “batizados”.

A cadela policial Hera, do Canil Cães Herois, animou o evento participando de uma dinâmica na qual um estudante escolhido por ela teve a oportunidade de agir como um policial, dando os devidos comandos para que ela localizasse material ilícito. O animal foi aplaudido de pé por todos os presentes.

“O lema do Pró-Vida é ‘Ensinando a prevenir, aprendendo a viver’. E nós dizemos: Não às drogas e sim a família”, completou Estivalet.

FOTOS: Igor Souza/PC-AM