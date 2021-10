Primeira capacitação do Garantia Safra 2021/2022 do Amazonas tem inscrições abertas

Programa do Governo Federal é coordenado pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror)

Estão abertas as inscrições para a primeira capacitação dos municípios do Amazonas que irão operacionalizar o programa Garantia Safra 2021/2022. As inscrições para o Curso de Qualificação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável podem ser realizadas pela plataforma da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), por meio do link https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=266. Os interessados devem realizar sua inscrição até sexta-feira (22/10).

O Garantia Safra é um programa do Governo Federal, coordenado no Amazonas pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). O objetivo da iniciativa é beneficiar agricultores familiares que sofreram perdas severas da safra em razão de fenômenos climáticos.

Sobre o curso – O curso terá uma carga horária de 12 horas, sendo totalmente on-line e gratuito, com certificação após a conclusão.

O treinamento virtual capacitará os técnicos das Unidades Locais (Unlocs) do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas (Idam), dos Conselhos Municipais de Assistência Social e Secretarias de Produção, dos municípios que estão passando pelo processo de implementação do programa para a safra 2021/2022.

No Amazonas, a implementação do programa está sendo iniciada pela bacia do Rio Juruá, contemplando os municípios de Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Juruá.

O coordenador estadual do Garantia Safra no Amazonas, Heitor Liberato Júnior, afirma que essa turma é exclusiva para o estado do Amazonas e terá número de vagas ilimitado, de modo que nada impede a participação dos demais municípios do estado.

“Esse curso é importante, pois os órgãos vão conseguir conhecer como se operacionaliza o Garantia Safra dentro do município. Com isso, teremos um melhor desempenho no desenvolvimento do Programa no Amazonas”, ressalta Heitor.

Devido à dificuldade de acesso à internet no interior do estado, o curso ficará disponível na plataforma da Enagro, do dia 1º até o dia 16 de novembro.

Garantia Safra – O Garantia Safra tem como beneficiários os agricultores que possuem renda familiar mensal de, no máximo, um e meio (1,5) salário-mínimo e que plantam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão, quando tiverem perdas de produção superiores a 50%.

O programa tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios sujeitos a perda severa de safra, ocasionada por estiagem ou cheia.

ARTE: Divulgação