PRF realiza Operação Anjos na Estrada

A PRF deu inicio a Operação Anjos na Estrada no estado do Amazonas nesta segunda-feira (3), com foco no combate ao abuso e à exploração sexual infantil nas rodovias federais paulistas.

A operação conta com palestras educativas com a escritora e ativista Maura de Oliveira, autora de dois livros sobre o tema e fundadora do Projeto Anjos.

Ainda na segunda-feira (3), a Operação se estendeu até a Escola Municipal Vila da Felicidade, onde a escritora e os policiais realizaram uma palestra educativa para as crianças das séries iniciais, sobre como se protegerem de eventuais abusadores sexuais.

A Operação Anjos da Estrada se estenderá aos demais estados da Federação.

