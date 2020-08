PRF – QUASE 1 MILHÃO DE REAIS É PRESO EM FUNDO FALSO DE UM CARRO

Polícia Rodoviária Federal apreende quase R$ 1 milhão em Audi na Dutra em Pinda

Dinheiro estava escondido em fundo falso no veículo e foi apreendido após motorista não saber explicar origem.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase R$ 1 milhão em espécie escondidos no fundo falso de um Audi A8 na tarde deste domingo (16) na Dutra em Pindamonhangaba. O motorista, que não soube explicar a origem do dinheiro, foi detido.

A abordagem aconteceu na tarde deste domingo na altura do Km 103 da Dutra, no sentido São Paulo. Segundo a PRF, o motorista chamou a atenção dos policiais por dirigir de forma imprudente, com ultrapassagens em alta velocidade pelo acostamento.

Foi feita abordagem ao veículo, um Audi A8, e o motorista de 47 anos apresentou informações confusas aos policiais, que decidiram fazer uma revista no veículo.

No banco de trás, eles encontraram um fundo falso, onde estavam vários pacotes com notas de dinheiro. Ao todo, foram contabilizados R$ 998.580.

Aos policiais, ele afirmou que foi contratado para realizar o transporte da quantia da rodoviária do Rio de Janeiro para um shopping em São Paulo. Pelo transporte, receberia a quantia de R$ 2.000,00.

Nas buscas no carro, os policiais também encontraram uma munição intacta de fuzil, calibre 7,62 mm.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito, e o dinheiro foi apreendido, já que o condutor não apresentou provas da sua procedência lícita. O caso foi encaminhado à Polícia Federal.

Polícia Rodoviária Federal apreende quase R$ 1 milhão em carro na Dutra em Pinda — Foto: PRF/Divulgação