Nesta quinta-feira (10), durante atividade de fiscalização no KM 679 da BR-319, a equipe abordou um caminhão que transportava cerca de 32 m³ madeira ilegal em Humaitá, no ato da abordagem, o condutor do veículo informou que não possuía qualquer Documento de Origem Florestal ou Guia Florestal emitido sobre a origem da madeira.

