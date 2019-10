PRF prende goiano com 19 quilos de cocaína (VÍDEO)

O entorpecente foi encontrado em um fundo falso do porta-malas de um carro durante fiscalização realizada em Ji-Paraná (RO); a droga seria entregue no estado da Bahia

No início da madrugada desta terça-feira (29), aproximadamente às 0h15, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava abordagens no km 345 da BR-364 (Ji-Paraná/RO), deu ordem de parada a um Renault Sandero, com placas de Ipiau/BA.

O veículo era ocupado somente por um homem, de 27 anos e morador de Aparecida de Goiânia/GO. Ao ser entrevistado pelos policiais, o indivíduo demonstrou nervosismo e forneceu respostas controversas, o que motivou uma busca minuciosa no carro, durante a qual foram encontrados, em um fundo falso do porta-malas, 19,5 quilos de cloridrato de cocaína.

Após ser preso, o homem não quis passar mais detalhes sobre o transporte que realizava, mas alegou que o destino final do entorpecente seria o estado da Bahia. O indivíduo, que responderá pelo crime de tráfico de drogas, a cocaína e o carro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Ji-Paraná.