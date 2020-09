PRF – OURO, DROGAS E MUNIÇÃO SÃO PRESOS EM ÔNIBUS VINDO DE MANAUS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em patrulhamento na BR 230, durante abordagem a ônibus que fazia o percurso Manaus/AM – Humaitá/AM, interceptou um carregamento de 2,15 Kg de Skunk (derivado da maconha, com concentração maior de THC), 15 munições calibre .380 e 10 munições calibre .38, transportados por uma mulher. Ao prosseguir nas abordagens os agentes ainda constataram em uma mochila, de propriedade de um homem, 5 pepitas de ouro, aproximadamente 254g, sem documentação fiscal. As ocorrências foram registradas nesta sexta-feira (18)

No total, as apreensões somadas poderiam render até R$ 100,7 mil aos infratores, que foram apresentados à Central de Polícia Civil para as medidas cabíveis. A mulher poderá responder por: Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; Enquanto o homem por: Usurpação de bem ou matéria-prima da União.

FONTE: ASCOM/PRF