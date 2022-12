PRF inicia a Operação Rodovida no Amazonas

A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas, iniciou nesta quinta-feira (15) a Operação Rodovida, já tradicional no período de fim de um ano e início do próximo. O ínicio da Operação foi realizada no município de Presidente Figueiredo, com apoio da Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU).

A PRF pretende ampliar a fiscalização no trânsito, aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas e rodovias, em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes.