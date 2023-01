Nesta quarta-feira (18), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Amazonas, De Farias, realizou a entrega simbólica da moeda institucional da PRF para o governador do estado, Wilson Lima.

A entrega da moeda e do certificado de agradecimento teve o objetivo de reconhecer os serviços prestados no ano de 2022, principalmente nas ações em apoio à PRF nas quedas das pontes na BR-319 e também nas operações conjuntas com as diversas agências da SSP.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRF no Amazonas (@prf.am)