PRF em Rondônia recupera cinco veículos em menos de 30 horas

As ocorrências foram registradas em Pimenta Bueno e Humaitá/AM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalizações nas BRs 230 e 364, recuperou cinco veículos oriundos de práticas criminosas em um intervalo de, aproximadamente, 30 horas.

Nesta segunda-feira (3), no perímetro urbano de Humaitá/AM, trecho de cobertura da PRF em Rondônia, policiais realizavam fiscalização de trânsito quando deram ordem de parada a uma moto (Honda/Biz). Após consultas aos sistemas, foi constatado que a motoneta possuía registro de ocorrência de roubo/furto no mês de março deste ano. A condutora, uma jovem de 22 anos, foi presa e encaminhada à Polícia Civil. Os policiais envolvidos na ocorrência conseguiram entrar em contato com a verdadeira dona do veículo e a informaram sobre a recuperação de seu bem. A moto já foi restituída e a proprietária registrou, em vídeo, os agradecimentos à PRF.

Em Pimenta Bueno, a tarde de terça-feira (4) foi intensa. Em menos de três horas, a equipe plantonista, especialista no enfrentamento às fraudes veiculares, efetuou a recuperação de 4 semirreboques que apresentavam os elementos identificadores adulterados. Os motoristas, dois homens (42 e 47 anos), foram encaminhados à polícia judiciária para esclarecimentos.