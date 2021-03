PRF em Rondônia realiza homenagem as mulheres

Celebração contou com apoio e presença do Sindicato da classe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em parceria com o sindicato classista estadual, prestou uma simbólica e merecida homenagem a todas as mulheres que de alguma forma contribuem com a instituição, seja na função de policial, agente administrativo, terceirizado ou serviço de apoio. A celebração aconteceu na sede da Superintendência da PRF em Porto Velho, nesta segunda-feira (8).

Ressaltamos a importância que cada profissional mulher representa para o órgão e à sociedade. São guerreiras que, mesmo em situações adversas, constroem uma instituição que é referência e promovem a prosperidade da nação. Com transparência, respeito, integridade, profissionalismo e eficiência, vocês são pilares do que a PRF é hoje e do que será no futuro. Aproveitamos para estender as felicitações a todas as profissionais que não puderam se fazer presente e que estão distribuídas em diversas localidades do nosso estado. Sintam-se homenageadas e abraçadas pelo seu dia.

“Você não pediu para ser mulher. Você nasceu mulher. E isso é um privilégio seu, porque você e somente você consegue gerar vida dentro do seu ventre, concedido por Deus que dá vida. Você é especial porque quando o caminho está difícil, sua percepção vê saída para alcançar novamente os trilhos da vida. Ser mulher é isso! É ser filha, ser amiga, ser mulher, ser mãe, ser profissional… é ser o que quiser ser! Parabéns pelo seu privilégio de ser Mulher” (Autor desconhecido).

Vocês fazem a diferença na nossa instituição! Um feliz dia internacional da Mulher…

