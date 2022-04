PRF e PM prendem criminosos após fuga alucinante pela cidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, trabalhando conjuntamente com a Polícia Militar do Estado (PMRO) conseguiu prender 04 (quatro) criminosos na manhã desta terça-feira (19), em Porto Velho.

Enquanto realizavam atividades de fiscalização de trânsito na BR 364, no km 713, sentido crescente, (próximo ao Trevo do Roque), uma equipe da PRF identificou um veículo Volkswagem Gol, de cor branca, trafegando pelo viaduto que desobedeceu ordem de parada policial, empregando – em seguida – fuga sentido centro da cidade pela Avenida Rio de Janeiro.

Durante a fuga, o veículo evasivo colidiu com um Hynduai HB20, de cor prata, na esquina da Tenreiro Aranha.

Após manobras alucinantes, mesmo com viaturas policiais em seu encalço, os infratores só pararam quando o carro perdeu a direção, já as margens do Rio Madeira, na região do Porto do Cai N’Água (Mercado do Pescado).

Com o veículo imóvel, 2 (dois) de seus ocupantes foram capturados pela Equipe da PRF. Já os outros 2 (dois) – que chegaram a fugir a nado pelo Rio Madeira, foram capturados pela Polícia Militar.

No interior do veículo foi encontrado um revólver calibre .38 com 4 (quatro) munições não deflagradas. No procedimento de identificação detalhada (do veículo de seus ocupantes), foi constatado que o carro possuía restrição de roubo/furto no sistema. Além disso, o motorista (que usou nome falso na vã tentativa de ludibriar a polícia) possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão em Aberto. Um dos ocupantes do veículo era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Por fim, graças aos esforços múltiplos das duas polícias (PRF e PM), os criminosos foram encaminhados para a central de flagrantes da Polícia Civil na Capital.

Foto e Fonte: PRF