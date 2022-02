PRF é encontrado morto em residencial “VEJA”

Caso é o 4º em 15 dias envolvendo agentes de segurança

No fim da manhã desta sexta-feira (4), um policial foi encontrado morto em um apartamento, na rua da Paz, em Campo Grande. A vítima seria um policial rodoviário federal.

O local onde o policial foi encontrado é um conjunto de flats, e ele estaria no 4º andar, onde morreu por um disparo. Equipes da 3ª Delegacia de Polícia Civil estão no local, além de familiares da vítima. A arma foi recolhida pela perícia. Não se sabe qual região o tiro atingiu o policial, que ainda não teve o nome divulgado. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal também estão no local.

Agentes de segurança

Nos últimos 15 dias, outros três agentes de segurança foram encontrados mortos em Campo Grande e a polícia não descarta suicídio nos casos. Pesquisadores indicam que é preciso construção de ações integradas para a prevenção do suicídio entre agentes de segurança pública no Brasil. Entre elas, uma política de assistência social e mental, que contemple a formação e o treinamento, o incentivo à gestão humanizada, investimento na imagem social e relacionamento institucional, atenção ao policial em situação de risco, melhoria na infraestrutura das unidades e sensibilização de atores estratégicos da segurança pública.

No dia 24 de janeiro, a papiloscopista Viviane Jesus de Souza, de 35 anos, foi encontrada morta no quarto de um motel, na rua Rui Barbosa. Ela estava em um dos quartos, sozinha. Ao lado do corpo estava a arma da servidora, que foi apreendida. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Outros dois servidores da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande foram encontrados mortos em Campo Grande.

Neiton de Assis Alves Paiva, 38 anos, ex-guarda municipal, foi encontrado em casa. Já o tenente Edison Henrique Yamamoto Thomaz, 31 anos, da Polícia Militar, foi encontrado no quarto de um hotel no Centro, na Avenida Calógeras.