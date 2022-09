PRF cumpre mandado de prisão e recupera veículo

Polícia Rodoviária Federal deu cumprimento a um mandado de prisão nesta quarta-feira (21), o indivíduo tinha contra si um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execução Penal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por lesão corporal.

O flagrante foi registrado após ordem de parada da equipe policial, o condutor foi abordado pelos policiais no KM 0.5 da BR-319. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que o proprietário possuía em seu desfavor um mandado de prisão.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia Civil em Manaus/AM para a adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem nessa quinta-feira (22), por crime de receptação em Humaitá.

A equipe estava em atividade fiscalização quando abordaram o veículo no KM 610 da BR-230, os policiais iniciaram os procedimentos de verificação pessoal e veicular, momento em que foi identificado que o veículo estava com adulteração nos sinais identificadores de veículo automotor, sendo produto de receptação além dos crimes citados, o condutor apresentou uma documentação falsa.

Diante dos fatos o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Humaitá para os demais procedimentos.