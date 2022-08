PRF apreende quase 150 KG de Maconha avaliado em R$ 2.168,40

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã desta quarta-feira, dia 10, realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira e policiamento ostensivo na BR 364, próximo ao km 352, no município de Ji-Paraná, interceptou um carregamento de MACONHA sendo transportado por um casal (homem de 31 anos e mulher de 23 anos), que viajavam em um veículo Honda Civic, de cor prata.

No total, 145,560 KG da droga ilícita, que eram transportados no porta-malas, foram encontrados e encaminhados à Polícia Judiciária Federal para destruição. Os infratores também foram conduzidos a Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: PRF – RO