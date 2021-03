PRF apreende mais de 35 kg de cocaína em Guajará-Mirim/RO

Droga ilícita poderia render quase 4 milhões e meio de reais aos infratores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guajará-Mirim, durante fiscalização ostensiva na BR 425, ao abordar um veículo de passeio (FIAT Palio Week), que retornava da fronteira de Guajará-Mirim/RO com a Bolívia, flagrou um grande carregamento de cloridrato de cocaína. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (15) e um homem, 44 anos, foi preso.

No momento da fiscalização, foram encontrados dentro do painel do automóvel 33 tabletes da droga e, após busca minuciosa, mais 2 pacotes foram localizados. Conforme informações coletadas, a droga teria como destino o município de Porto Velho/RO e poderia render aproximadamente R$ 4.483.950,00 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e cinquenta reais) aos criminosos. No total, 35.8 Kg de cocaína foram recolhidos e encaminhados à Polícia Civil.

Mesmo diante de um cenário de adversidade em decorrência da pandemia, a PRF continua na linha de frente para garantir a segurança pública, segurança viária e a livre circulação nas rodovias federais. Seguimos vigilantes e prontos para atuar em defesa da sociedade.