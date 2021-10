PRF apreende mais de 12 quilos de Cocaína

Droga ilícita poderia render mais de R$ 2 milhões aos infratores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Velho/RO, no meio da tarde desta segunda-feira (11), durante atividade de policiamento na BR 364, próximo ao km 908,

interceptou um carregamento de Cocaína, transportado por uma mulher que viajava em um ônibus da linha Rio Branco-AC.

No total, 12,165 Kg da droga ilícita foram apreendidos sob posse da moça que realizava o transporte da carga de maneira fracionada (parte em sua bagagem pessoal e parte no bagageiro do veículo).

Ao conversar com a equipe policial, a infratora relatou que receberia em torno de R$ 1 mil reais para realizar o transporte da droga, além de garantir o tratamento de saúde de sua mãe que custaria R$ 10 mil, em Cruzeiro do Sul/AC.

A infratora foi presa e conduzida até a Central de Polícia Civil em Porto Velho/RO e permanecerá à disposição da Justiça. A droga foi encaminhada também à Polícia Judiciária para destruição.