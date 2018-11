PRF APREENDE EM HUMAITÁ, 200KG DE CARNE SUÍNA TRANSPORTADA INDEVIDAMENTE

Na tarde desta última terça-feira (06), por volta das 17 h, em Humaitá/AM, no KM 678 da BR-319, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens que transportavam em um caminhão Vw/15.180, no compartimento de carga, cerca de 200KG de carnes suínas, sem a documentação da sua procedência, mercadoria esta, que saiu de Ji-Paraná/RO com o destino à Manaus/AM.

Os agentes indagaram o motorista e o passageiro sobre a nota fiscal do produto, mas os mesmos informaram que não possuíam e também, não portava o SIF (Selo de Inspeção Federal) para comprovação de origem animal.

Consequentemente, por meio das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência do crime de transporte de produtos de origem animal sem procedência (art. 496 da Lei 9 013/2017), sendo os envolvidos e a mercadoria entregues à Agência de Defesa Agro Florestal do Amazonas (ADAF) para os procedimentos cabíveis.

