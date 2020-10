PRF apreende cocaína avaliada em R$ 1,7 milhão em Miranda

Batedor foi preso com 41 kg de cocaína

Dois carros foram parados na cidade de Miranda, distante 203km da Capital, suspeito de transportarem carga de cocaína avaliada em R$ 1,7 milhão. Três pessoas foram abordadas, sendo um preso, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na madrugada desta quinta-feira (22).

O primeiro carro parado, do batedor, foi um Volkswagen Gol. O motorista não informou o motivo da viagem. Entretanto, nada de irregular foi encontrado no carro, motivo pelo qual os policiais desconfiaram que ele poderia ser um batedor, motorista que vai à frente do carro que realmente contém a droga.

Em seguida, os policiais rodoviários federais abordaram um Renault Logan. O condutor e a passageira estavam com 41 kg de cocaína, transportados escondidos no banco traseiro.

