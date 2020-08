PRF apreende 180 cabeças de gado que iam do Amazonas para São Paulo

Uma operação integrada entre as secretarias de Fazenda do Amazonas, e Finanças de Rondônia levaram à apreensão de 180 cabeças de gado, na noite de ontem, no Posto Fiscal de Vilhena. Os animais haviam saído de Boca do Acre (AM) e tinham como destino a cidade de Oriente, no interior de São Paulo.

De acordo com os auditores que fizeram a apreensão, os 180 bois foram avaliados em quase R$ 300 mil, e só serão liberados após o dono pagar o valor integral do imposto da multa aplicada. Eles estavam sendo transportados com notas fiscais Inidôneas, ou seja, com objetivo de burlar a fiscalização e o recolhimento do imposto devido

Os animais estavam sendo levados para a cidade paulista em dois caminhões: 100 cabeças estavam em um deles, e outras 80 iam no outro.