PRF AM prende condutor inabilitado em Humaitá/AM

No momento da abordagem após verificação de documentos pessoais e veicular, a equipe identificou sinais claros de adulteração no veículo, a qual constitui, em tese, produto do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo constatado também que o motorista não possuía habilitação, caracterizando assim crime de trânsito previsto no artigo 310 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados para à delegacia de Polícia Civil de Humaitá/AM, a fim de serem realizados os procedimentos cabíveis.