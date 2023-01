Durante fiscalização ao combate à criminalidade no KM 884 da BR-319, a equipe deu ordem de parada a um veículo, após vistoria do veículo e pessoal, a equipe constatou que o passageiro do veículo possuía um mandado de prisão em aberto.

