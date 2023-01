PRF-AM apreende mais de 350kg de cassiterita em Humaitá

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta segunda-feira (23), um carregamento com mais de 350 Kg de cassiterita em Humaitá.



A equipe efetuava fiscalização de trânsito no KM 609 da BR-230, quando um caminhão foi abordado. Ao realizarem a vistoria no veículo, os policiais encontraram algumas sacolas plásticas repletas do material que apresentava as mesmas características de cassiterita. Ao final da pesagem, ficou constatado que estavam sendo transportados mais de 350 Kg do mineral e cerca de 16 m ³ de madeira ilegal.



Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Humaitá por se tratar de crime de Usurpação de bem ou matéria-prima da União.