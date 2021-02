PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 – ESTÁ ACONTECENDO ATENDIMENTO NA ESCOLA ESTADUAL DE MATUPI,

A prefeitura de Manicoré, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), e UBS de Matupi, deram início nesta segunda-feira (15), aos atendimentos à população da Agro Vila de Matupi, que estão sentindo alguns sintomas, parecido com Covid.

A ação deu início às 08 horas da manhã, e vem sendo realizada na Quadra Coberta da Escola Estadual de Matupi. Somente neste primeiro dia de ação da equipe da Saúde de Matupi, foram atendidas, 57 pessoas. 31 testes foram realizados. 19 IGM positivos, e 8 negativos.

Amigos de Matupi, esses são os resultados de hoje, feitos aqui, e que, esses mesmos resultados, não saiu no informativo oficial do Município de Manicoré e nem no daqui ok!

Lembrando-se que os atendimentos para o Covid-19, continuará amanhã na mesma escola. Somente nas consultas é que ouve uma alteração, ou seja, serão realizadas em uma sala de aula reservada especialmente para tal.

Amigos Matupienses, faça a sua parte!

POR: RADIALISTA. EDY LIMA.

IMAGEM: ADMINISTRAÇÃO DE MATUPI.