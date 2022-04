PRESTES A RECEBER ALTA, PACIENTE É EXECUTADO DENTRO DE HOSPITAL

O caso aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo; o crime foi registrado por câmeras de segurança

Na manhã do último domingo, 23, um crime chocante ocorreu dentro do Hospital Santo Amaro (HSA), localizado no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Na ocasião, um paciente de 37 anos estava prestes a receber alta, quando foi executado a tiros por dois criminosos, que cometeram o assassinato na frente da equipe médica.

De acordo com informações publicadas pelo portal de notícias g1, todo o caso foi registrado pelas câmeras de segurança do hospital.

Nas filmagens, é possível ver a vítima identificada como Gilianderson dos Santos, usando cadeira de rodas, se preparando para receber alta da ala de traumatologia.

O paciente estava internado desde a última sexta-feira, 22, quando apresentou ferimentos nas nádegas e na perna.

Os machucados teriam sido realizados por arma de fogo, na ocasião, a polícia já havia realizado um boletim de ocorrência.

O crime

Em menos de um minuto, criminosos fortemente armados invadiram o local e alvejaram o homem, ainda na cadeira de rodas; ele não resistiu aos ferimentos. Sabe-se que os autores do disparo fugiram rapidamente do local. Agora, a polícia busca localizar os criminosos.

