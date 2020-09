Preso traficante com pistola e mais de R$ 100 mil em espécie na capital

PORTO VELHO, RO – Na manhã desta segunda-feira (14), o Departamento de Narcóticos (Denarc), prendeu Kirmair P. L., 31, com mais de R$ 100 mil em espécie, uma pistola calibre 380, várias munições, balança de precisão e uma caminhonete em uma residência localizada no bairro JK, Zona Leste de Porto Velho, capital de Rondônia.

Segundo informações do Denarc, as investigações tiveram início com a operação Hórus que combate crimes na fronteira. O homem comprava droga em Guajará-Mirim (RO), na fronteira com a Bolívia, e revendia o material ilícito na capital.

Nesta segunda, um mandado de busca foi concedido pela Justiça e os agentes foram até a casa do suspeito que já havia sido preso por tráfico de drogas em 2008.

Ele foi levado à Delegacia e responderá pelos crimes cometidos.

