Presidentes da FCDL-AM e CDL Manaus, receberam o deputado estadual Angelus Figueira, secretário de Estado da Produção Rural e o presidente da CDL Humaitá

Os presidentes da FCDL-AM e CDL Manaus, Ezra Benzion e Ralph Assayag receberam na tarde desta terça-feira (18), na sede da entidade o deputado estadual Angelus Figueira, secretário de Estado da Produção Rural, Petrucio Júnior e o presidente da CDL Humaitá, Euclides Dobri, que estava acompanhado do diretor da entidade, coronel Danilo Mitre.

A reunião teve como objetivo apresentar ao secretário de Produção Rural a atual realidade e as maiores dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo do sul do Amazonas, mas especificamente do município de Humaitá e comunidades adjacentes.

No encontro foram solicitadas medidas que impulsionem o setor produtivo através de reformas estruturantes e legislações de licenciamento ambiental, entre outras ações que beneficiem a produção rural.

O deputado Angelus Figueira

se propôs a ajudar o município de Humaitá promovendo ações que possam agilizar processos burocráticos relacionados a questões ambientais, criando projetos de leis que atendam as necessidades do setor primário em questões legislativas que tragam melhorias contínuas visando fomentar a economia na região.

Fotos: CDL Humaitá