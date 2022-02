Presidente do TJAM derruba decisão e mantém realização do concurso da Polícia Militar do AM

Com isso, a aplicação das provas no domingo (6) está mantida.

A realização do concurso da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) voltou a ser autorizada pela Justiça, na manhã desta sexta-feira (4). Com isso, a aplicação das provas no domingo (6) está mantida.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, derrubou a decisão que suspendia o certame, atendendo a um pedido do governo estadual.

O presidente cita na nova decisão que o concurso, que oferta 1,3 mil vagas, teve mais de 111 mil pessoas inscritas, e alguns tiveram que se deslocar de suas cidades para realização das provas.

“Importante destacar, ainda, que a suspensão do concurso público a poucas horas de sua realização […] fulmina o interesse público gerando, para além de prejuízos à ordem pública, inquestionáveis danos à ordem econômica e ao próprio sistema de segurança pública do Amazonas”, diz trecho da decisão.