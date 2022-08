Presidente de gigante brasileiro confirma conversas para contratar o lateral Marcelo, ex-Real Madrid

Marcelo segue livre no mercado. O brasileiro, que se tornou um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, não teve seu contrato renovado e deixou a equipe ao final da temporada, carregando o posto de jogador em atividade com mais títulos pelo clube.

O atleta vinha perdendo cada vez mais espaço no clube da La Liga. Nas últimas três temporadas, foram apenas 60 jogos disputados, com o lateral-esquerdo tendo sito preterido, na maioria das vezes, pelo francês Mendy.

Clube brasileiro tentou contratar Marcelo

E, com seu futuro indefinido, o atleta vem sendo especulado em diversas equipes, sejam elas europeias, ou do Brasil. Inclusive, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, confirmou em entrevista que teve conversas para tentar fechar com o jogador.

Ele revelou que no início de seu mandato, antes do Glorioso se tornar SAF, quando Marcelo tinha acabado de deixar o Madrid, um de seus grandes ‘sonhos’ era contratar o lateral para o Botafogo, algo que acabou não acontecendo:

“Eu tinha muita vontade de trazer o Marcelo. Conversei com ele por WhatsApp, nunca pessoalmente. Mas nunca se mostrou interessado em vir. Respondia educadamente, não cheguei a fazer proposta, mas tinha até valores na minha cabeça em arrumar alguém para pagar. Era de loucura, ia entrar não o profissionalismo, mas a paixão para botar o Botafogo de novo no lugar”.

O próprio portal GOAL já apurou que um retorno ao futebol brasileiro não está nos planos do atleta, que deseja permanecer na Europa e jogar pelo menos mais uma Champions League.

Confira a fonte original da matéria clicando aqui.