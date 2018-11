Presidente da Câmara de Vereadores de Humaitá é acusado de negar documentos públicos no TJA

Acusado de negar documentos e acesso a informações de carácter público o vereador presidente da Câmara Municipal de Humaitá virou notícia em um dos maiores jornais de Manaus “D24 – Diário do Amazonas” após a Associação Transparência Humaitá ingressar no TJA Tribunal de Justiça do Amazonas um mandato de segurança pedindo o acessos as informações de gastos da Prefeitura de Humaitá, bem como o acesso às cópias de todos os processos licitatórios já executados pelo executivo municipal ao longo de seu mandato até o momento.

Humberto Neves Garcia é acusado de dificultar é até mesmo negar as informações públicas solicitadas pela associação.

A Câmara Municipal já escolheu o vereador ‘PAIZINHO‘ para continuar como presidente por mais dois anos, através de uma eleição interna que parecia estar decida com a vitória do também vereador ALEXANDRE PEROTE, mas no ultimo dia o então presidente conseguiu “conquistar” os votos necessários para continuar no cargo da presidência.

Agora, após o período eleitoral ocorrido mes passado, os vereadores preparam um ‘revés‘ para anular a eleição parlamentar e suplantar em Nova disputa um “novo” presidente, que pode ser o vereador ALEXANDRE PEROTE.

O TJA acatou o pedido da Associação Transparência Humaitá assegurando o direto as informações solicitadas do parlamento municipal.

A Associação Transparência Humaitá denunciou a MP a “Farra das diárias” dos vereadores de Humaitá, a promotoria acatou o pedido, dando sequência ao processo que foi acatado pelo judiciário local. Todas as partes já foram ouvidas e a decisão final deve sair a qualquer momento. Na denúncia oferecida, os vereadores são acusados de encher os bolsos com “falsas diárias“, que na realidade nunca existiram. O babado é forte e promete sacodir nosso parlamento local.

A casa de leis do município vai enfrentar nuvens negras, quando um baú de maracutáias for aberto.

O clima promete esquentar na casa de leis humaitaense semana que vem, pois, o segundo recesso de nossos vereadores já deve ocorrer no início de dezembro. Estamos de olho, e qualquer nova informação de interesse público voltaremos a postar em nossas páginas eletrônicas, fique ligado!

Texto: Chaguinha de Humaitá

ACRITICA DE HUMAITÁ