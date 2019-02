Presidente da Aleam e diretoria da CDL tratam sobre temas da área do comércio

Durante reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Josué Neto (PSD), afirmou que não existe outra forma de melhorar a vida da população além da geração de empregos, e que pelo menos 90% desses postos de trabalho são ofertados pela iniciativa privada.

“A Assembleia tem trabalhado muito para que a gente possa melhorar a vida das pessoas e gerando emprego é a melhor forma de se fazer isso. A redução de impostos e a concretização de políticas públicas voltadas para o pleno emprego e qualificação dos amazonenses são alguns itens que vamos tratar na Casa para dar seguridade e confiança para os empresários de diversos serviços e de forma direta investir em mão de obra.”, destacou o presidente.

Josué Neto enfatizou que a Aleam participou da reunião para saber no que pode contribuir com a classe empresarial ouvindo as demandas, uma vez que entende a importância do Legislativo para o fomento do comércio.

Revisão de leis

Na reunião, os dirigentes e lojistas pediram ao presidente da Aleam que a Casa fizesse uma revisão das leis que dificultam as atividades do comércio devido às burocracias. Josué Neto afirmou que a Assembleia vai atender ao pedido com levantamentos técnicos.

“A burocracia e outras pequenas coisas impendem e dificultam a vida dos comerciantes e empresários. Hoje começamos uma nova fase de conversas para que a Assembleia possa cumprir com sua função constitucional, que é de oferecer garantias à iniciativa privada. O Poder Legislativo tem que participar ouvindo essa classe tão importante e dar vazão as necessidades pelas quais passam os comerciantes e empresários da nossa cidade e Estado”, concluiu.

