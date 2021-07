PREPAREM O BOLSO

Nem pensem em colocar a culpa no Bolsonaro, ele está sento de tudo, alias desde o inicio de seu mandato, que, nosso presidente não é culpado de nada.

Quem acha que o Brasil piorou, não sabe nada de politica administrativa, não sabe nada de economia, não sabe nem porque votou na última eleição!

Para cair na “Real” é melhor suportar e deixar o bambú gemer!

O Brasil de hoje, é um conto de fadas, onde todos trabalhamos em prol do conforto, dos nossos competentes políticos, a eles, o pão tá garantido, e o confortável salario também!

Simbora então que com a maior felicidade anuncio alguns aumentos, para compartilharmos neste aniversário social, em que todos nos convidados podemos comer do bolo com o presidente… Brasil.