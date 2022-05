PREFEITURA REÚNE AGRICULTORES PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” NA ZONA RURAL

O encontro com os agricultores ocorreu agora pouco no auditório da prefeitura de Humaitá, e contou com a presença do prefeito Dedei Lobo, Manoel Domingos presidente da camara juntamente com vereadores Pacheco, Paizinho, João Aragão, Gauchinho, Ray Santos, Jorge André, Sipa, Evanei Mendonça e Samuel da Colônia.

Estiveram também nesse encontro a gerente do IDAM local e os secretarios Municipais de Agricultura, dos Povos Indìgenas e secretario de cultura.

Em pauta foi discutido continuidade do programa SOS VICINAIS e LUZ PARA TODOS com a empresa POOL ENGENHARIA.