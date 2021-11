PREFEITURA REINICIA TAPA-BURACOS EM PONTOS DE GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS DIARIAMENTE

A secretaria de infraestrutura através da empresa Plastiflex, contratada para serviços de tapaburacos em nossas malha viária municipal, voltou a botar frentes de serviços em locais estratégicos, e na Rua Monteiro.

Equipes de serviços, ja recuperaram esse local ai que fica bem em frente a UFAM, na encruzilhada da Rua Circular com a avenida Transamazonica.

A prefeitura com recursos próprios vai intensificar em dias de sol essa recuperação, evitando que a via pública fique ainda mais deteriorada com este inverno amazônico.

Nossa reportagem registrou este importante serviço que vem de encontro a satisfação social.

BY ACRITICA DE HUMAITA