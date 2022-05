PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA ANUNCIA QUE, PRAÇA CEL. LABRE SERÁ REFORMADA

O Prefeito Gean Barros, anunciou as obras durante reunião com taxistas, moto taxistas e vendedores de lanches que trabalham com venda de alimentos na praça. A revitalização e reforma da Praça Central faz parte dos preparativos do município, para o retorno da Tradicional “FESTA DO SOL 2022″. A Praça Coronel Labre é um dos pontos turísticos da cidade, e umas das mais bonitas do Amazonas.

“Modernizada e revitalizada nossa praça ficará ai da mais bonita e preparada para se tornar o ponto central de turistas e de nosso povo, que terá ainda mais orgulho de nosso cartão postal de nossa cidade!” Disse o prefeito Gean Barros. BY ACRITICA DE HUMAITÁ